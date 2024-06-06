На острове Канта в Калининграде случайно обнаружили древнюю памятную колонну

На острове Канта в Калининграде случайно обнаружили древнюю находку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Кафедрального собора.

Выяснилось, что рабочие, которые благоустраивают юго-западную часть острова, нашли часть памятной колонны, созданной в честь объединения городов Кнайпхоф, Лебенихт и Альтштадт в единый Кенигсберг в июне 1724 года.

«Когда камень почистили, поняли, что это часть фасада Кнайпхофской ратуши. Дата, которую можно увидеть на камне, — 13 июня — отправляет нас ко времени объединения трех городов: Кнайпхофа, Лебенихта и Альтштадта в 1724 году, к появлению Кенигсберга», — рассказал журналистам директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

По словам Хуциева, скоро капитель появится в зоне экспозиции под открытым небом у Кафедрального собора. Рядом установят соответствующую информацию.

Ранее также стало известно, что вблизи церкви Николы со Усохи специалисты нашли клад XVI века — в нем были 17 серебряных монет. Клад достали из основания древней сгоревшей постройки. В нем оказались две четверетцы Псковской земли, деньги независимого Пскова, а также монеты правления Василия Темного, Ивана III и Василия III. Человек мог копить деньги, а потом сделать тайник примерно в 1515-1520 годах.