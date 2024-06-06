В Киеве предупредили главкома ВСУ об угрозе от Зеленского

Политик Лапин: Зеленский хочет обвинить Сырского в провалах и снять с поста

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского. Планы главы государства раскрыл киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, Зеленский намерен обвинить главкома в неудачах армии на поле боя. Как утверждает политик, попытки Сырского «ухаживать» за украинским лидером оказались провальными. «На него все равно будут вешать всех собак», — считает он.

Лапин отметил, что Зеленскому стоило бы извиниться перед экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и попросить его вернуться в армию. Однако он усомнился в том, что президент пойдет на такой шаг.

«Помните, когда шли разговоры, что снимают Залужного, и очень много негатива было в отношении Сырского. А я говорил: "Смотрите, мы доживем до того, что нами будет управлять командир взвода (начальник ГУР МО Украины Кирилл — прим. "Ленты ру") Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — напомнил эксперт.