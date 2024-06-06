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12:05, 6 июня 2024Россия

В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

Песков заявил, что Путину показывают талантливые карикатуры на него с Запада

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Президенту России Владимиру Путину показывают талантливые карикатуры на него, которые появляются в западной прессе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Очень много однотипных и малоталантливых работ. Талантливые мы обязательно показываем [президенту]»,— сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ отреагировал на карикатуры, которые рисуют на него на Западе.

«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — с иронией сказал глава государства.

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      Никита Абрамов
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