В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

Песков заявил, что Путину показывают талантливые карикатуры на него с Запада

Президенту России Владимиру Путину показывают талантливые карикатуры на него, которые появляются в западной прессе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Очень много однотипных и малоталантливых работ. Талантливые мы обязательно показываем [президенту]»,— сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ отреагировал на карикатуры, которые рисуют на него на Западе.

«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — с иронией сказал глава государства.