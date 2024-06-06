Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что «пусть боятся». Об этом он упомянул во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.
«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин рассказал, что у России нет никаких имперских замашек. Также ранее глава РФ заявил, что Россию вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, представили одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Всего посетителям предлагали три варианта вещи и множество цитат на выбор, которые сразу печатали на ткани.