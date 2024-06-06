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00:58, 6 июня 2024Мир

Путин с иронией отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

Путин с иронией ответил на изображение его в прессе Запада в образе злодея
СюжетВыборы президента России 2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что «пусть боятся». Об этом он упомянул во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал, что у России нет никаких имперских замашек. Также ранее глава РФ заявил, что Россию вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, представили одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Всего посетителям предлагали три варианта вещи и множество цитат на выбор, которые сразу печатали на ткани.

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      Марина Совина
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