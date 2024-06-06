В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

Миграционную политику в России необходимо ужесточить. К таким мерам призвал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Мы относимся с уважением к гостям нашей страны, но национальная безопасность превыше всего», — сказал политик.

Он сообщил, что власти Крыма выступили с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Также он напомнил, что на территории полуострова уже был принят ряд ограничений по работе трудовых мигрантов.

15 апреля Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в этом регионе. В документе уточняется, что мигранты больше не смогут привлекаться к административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Им также будет запрещено заниматься обслуживанием зданий и территорий.