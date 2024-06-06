Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 6 июня 2024Россия

В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Миграционную политику в России необходимо ужесточить. К таким мерам призвал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Мы относимся с уважением к гостям нашей страны, но национальная безопасность превыше всего», — сказал политик.

Он сообщил, что власти Крыма выступили с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Также он напомнил, что на территории полуострова уже был принят ряд ограничений по работе трудовых мигрантов.

15 апреля Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в этом регионе. В документе уточняется, что мигранты больше не смогут привлекаться к административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Им также будет запрещено заниматься обслуживанием зданий и территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше