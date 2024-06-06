В МИД пообещали ответ на санкции Парижа против российских дипломатов

Захарова: Москва ответит Франции, если та тронет российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит Франции в случае каких-либо мер в отношении российских дипломатов. Об этом она написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тронут наших дипломатов — получат ответные меры», — сказала она. Дипломат также выразила мнение, что Запад защищает свободу слова лишь когда надо критиковать неугодные режимы.

Ранее МИД Франции пригрозило последствиями посольству России в Париже из-за слов пресс-секретаря дипмиссии Александра Макогонова и министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для Вооруженных сил РФ.

Во французском внешнеполитическом ведомстве назвали их слова возмутительными заявлениями, которые не останутся без последствий.