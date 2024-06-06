Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:22, 6 июня 2024Россия

На юго-востоке Москвы перевернулся автозак

Shot: в Москве перевернулся автозак с людьми, их доставали через люки в крыше
СюжетДТП в Москве:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

На юго-востоке Москвы перевернулся автозак с людьми, сообщает Telegram-канал Shot. ДТП произошло на Люблинской улице. Согласно имеющейся информации, во время аварии внутри находились заключенные, их доставали через люки в крыше.

«На месте находятся несколько машин скорой помощи, МВД и пожарные», — говорится в публикации. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Ранее на западе Москвы водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Происшествие случилось во дворе жилого дома на улице Ярцевской. Пострадавшую доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      4,5 тысячи бойцов и истребители Mirage 2000. Что еще пообещал Украине президент Франции?

      Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

      Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

      Охотники на динозавров существуют. Они зарабатывают миллионы долларов, а за их находки бьются Кейдж и Ди Каприо

      Власти Грузии назвали себя проблемой для США

      В ФРГ сочли безумием разрешение Киеву применять немецкое оружие против России

      В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

      Бывший советник Пентагона похвалил Армию России

      В Грузии отреагировали на введение американских санкций

      Сгорела могила основателя «Сектора газа» Хоя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше