Shot: в Москве перевернулся автозак с людьми, их доставали через люки в крыше

На юго-востоке Москвы перевернулся автозак с людьми, сообщает Telegram-канал Shot. ДТП произошло на Люблинской улице. Согласно имеющейся информации, во время аварии внутри находились заключенные, их доставали через люки в крыше.

«На месте находятся несколько машин скорой помощи, МВД и пожарные», — говорится в публикации. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Ранее на западе Москвы водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Происшествие случилось во дворе жилого дома на улице Ярцевской. Пострадавшую доставили в больницу.