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22:56, 4 мая 2024Россия

В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка

На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил девочку и скрылся

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Об этом заявила прокуратура столицы в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, происшествие случилось во дворе жилого дома на улице Ярцевская. Пострадавшая была доставлена в больницу.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняется в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее в российской столице девушка на электросамокате устроила ДТП с участием подростка. Инцидент произошел на улице Фестивальной. Девушка 2002 года рождения сбила 13-летнего ребенка, который шел по тротуару в том же направлении. После этого она скрылась с места происшествия.

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      Маргарита Пименова
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