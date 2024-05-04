В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка
На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил девочку и скрылся
На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Об этом заявила прокуратура столицы в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, происшествие случилось во дворе жилого дома на улице Ярцевская. Пострадавшая была доставлена в больницу.
«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняется в сообщении прокуратуры Москвы.
Ранее в российской столице девушка на электросамокате устроила ДТП с участием подростка. Инцидент произошел на улице Фестивальной. Девушка 2002 года рождения сбила 13-летнего ребенка, который шел по тротуару в том же направлении. После этого она скрылась с места происшествия.