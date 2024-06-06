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12:25, 6 июня 2024Экономика

В России отреагировали на инициативу РСПП по инвествычету

Решетников предрек «сложную дискуссию» после инициативы РСПП по инвествычету
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Госдума РФ / Globallookpress.com

В России вряд ли смогут удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по федеральному инвестиционному налоговому вычету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова, выступавшего на ПМЭФ.

Выступая на форуме, руководитель РСПП Александр Шохин заявил об отсутствии определенности по теме федерального инвествычета. Союз ранее выступил с предложением, чтобы все инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, образование и другие сферы сопровождались «глубоким и серьезным» вычетом, напомнил он.

Тема является очень важной и вынесена на уровень правительства, отметил Решетников. Однако по этому вопросу ожидается сложная дискуссия, добавил он. Параметры инвествычета не будут заданы автоматически, необходимо будет определить приоритеты в части таких инвестиций, заключил глава Минэкономразвития.

С инициативой введения инвестиционного налогового вычета на федеральном уровне предприниматели выступают с 2023 года. Тема приобрела актуальность после начала обсуждения принятия разового налога на сверхприбыль.

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      Лилиана Набиуллина
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