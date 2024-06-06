В России спрогнозировали пик инфляции

Минэкономразвития: пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль

Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль. Такой прогноз в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил представитель Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

По его словам, уже с августа-сентября начнется замедление темпа роста цен. При этом по итогам 2024 года инфляция может быть чуть выше ожиданий ведомства, однако пока говорить об этом рано. По последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,1 процента.

Представитель министерства объяснил, что на темпы роста потребительских цен в последние недели влияли разовые факторы, такие как индексация тарифов на общественный транспорт, а в июле ожидается индексация тарифов на услуги ЖКХ. При этом если рассматривать категорию продовольственных и непродовольственных товаров, то ситуация относительно стабильна, отметил он.

«Внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась», — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что меры Центробанка работают, в частности, на фоне повышения процентных ставок за последние месяцы ощутимо выросли депозиты.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться, если стабилизируется инфляция. По мнению президента — председателя правления кредитной организации, ипотечные ставки могут опуститься до шести процентов, если рост цен замедлится до прогнозируемых Центробанком четырех процентов.