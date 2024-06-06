Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 6 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

Новак: через 20 лет газ может превысить долю нефти в мировом энергопотреблении

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Доля газа в мировом энергопотреблении в ближайшие два десятилетия может превысить долю нефти. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на данный момент доля газа в энергобалансе меньше, но ожидается ее увеличение. «В будущем, лет через 20, он (газ — прим. «Ленты.ру») сравняется с нефтью, а может быть, даже и больше будет», — спрогнозировал Новак.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Говоря о нефтяном рынке, вице-премьер предположил, что в ближайшей перспективе спрос на этот энергоноситель не достигнет своего пика. Он объяснил это ростом мировой экономики, что скажется на более высоком уровне потребления. Такие прогнозы подтверждает и оценка ОПЕК — организация считает, что мировой ВВП удвоится в ближайшие 20 лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу 2024 года суммарные потери стран Евросоюза (ЕС) от снижения поставок российского природного газа достигнут уровня 1 триллиона евро. К настоящему времени, как уточнил он, ущерб ЕС от сокращения импорта газа из России оценивается в 700 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      Ксения Собчак взяла в поездку на ПМЭФ сумку за 11 миллионов рублей

      Чернышенко оценил законность выступления российских спортсменов на Олимпиаде

      Песков отказался назвать получателей оружия для ударов по объектам Запада

      Американский брокер перевел счета некоторых россиян в режим «только закрытие»

      На Украине назвали самые тяжелые для ВСУ направления

      В украинском регионе сообщили о 20-часовых отключениях электричества

      Песков оценил реакцию Японии на слова Путина

      США могут запретить все российские товары. Как это ударит по экономике России?

      В России запустили необычный проект к Дню русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше