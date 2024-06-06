В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

Новак: через 20 лет газ может превысить долю нефти в мировом энергопотреблении

Доля газа в мировом энергопотреблении в ближайшие два десятилетия может превысить долю нефти. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на данный момент доля газа в энергобалансе меньше, но ожидается ее увеличение. «В будущем, лет через 20, он (газ — прим. «Ленты.ру») сравняется с нефтью, а может быть, даже и больше будет», — спрогнозировал Новак.

Говоря о нефтяном рынке, вице-премьер предположил, что в ближайшей перспективе спрос на этот энергоноситель не достигнет своего пика. Он объяснил это ростом мировой экономики, что скажется на более высоком уровне потребления. Такие прогнозы подтверждает и оценка ОПЕК — организация считает, что мировой ВВП удвоится в ближайшие 20 лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу 2024 года суммарные потери стран Евросоюза (ЕС) от снижения поставок российского природного газа достигнут уровня 1 триллиона евро. К настоящему времени, как уточнил он, ущерб ЕС от сокращения импорта газа из России оценивается в 700 миллиардов евро.