В России водителя школьного автобуса осудили за развращение детей

На Кубани водителю школьного автобуса дали 7 лет за развращение девочек

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего водителя школьного автобуса, который развращал несовершеннолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, житель Успенского района неоднократно показывал школьницам видеоролики порнографического содержания, а также пересылал им их через мессенджер.

Заседание проходило в закрытом режиме. Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 135 («Развратные действия») и 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ, приговорив к семи годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на пять лет.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в развращении несовершеннолетней дочери своей сожительницы.