В России иностранка развращала дочь своей сожительницы и оказалась в СИЗО

В Петербурге арестовали иностранку по подозрению в развращении 13-летней девочки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в развращении несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ирода Сатторова подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего и не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Она пробудет в СИЗО до 22 июля.

Как уточняет «Фонтанка», Сатторова — гражданка Узбекистана. Девочке, которую могла развратить иностранка, 13 лет.

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