В российском регионе раскрыли масштабную сеть поборов с перевозчиков

СК: в Оренбуржье по делу о взятках в Госавтодорнадзоре задержали 8 человек

В Оренбургской области следователи завели уголовное дело в отношении некоторых сотрудников отдела Госавтодорнадзора по области, а также работников компании, которая контролирует грузовые перевозки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли каждого они проходят обвиняемыми по статьям 286 и 290 Уголовного кодекса РФ. Восемь из них заключили под стражу. У госслужащих изъяли более 10 миллионов рублей. Следователи полагают, что деньги получены преступным путем.

По версии следствия, с сентября 2023-го по апрель 2024 года должностные лица за взятки пропускали через стационарный пост весогабаритного контроля грузовики, у которых был повышен предел допустимых массы нагрузки и габаритов. Транспорт проезжал без остановки и процедуры взвешивания, это позволяло перевозчикам уклоняться от привлечения к административной ответственности.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали начальника одного из отделов ГУ МВД по городу и области по подозрению в получении взятки.