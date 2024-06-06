Российского полицейского заподозрили в получении двухмиллионной взятки

В Петербурге задержали начальника одного из отделов ГУ МВД по делу о взятке

В Петербурге правоохранители задержали начальника одного из отделов ГУ МВД по городу и области по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Задержанному полицейскому 38 лет. В ведомстве он руководит отделом по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, с 28 января по 23 сентября 2022 года подозреваемый получил от представителя коммерческой структуры взятку в 1,8 миллиона рублей. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство. Взяткодатель приобретал, изготавливал и сбывал СИМ-карты, оформленные на вымышленных лиц. В дальнейшем они использовались для неправомерного приема и перевода денег.

Ранее в Омске задержали бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.