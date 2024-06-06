В российском регионе ребенок провалился в люк

В Татарстане четырехлетняя девочка провалилась в люк

В Чистополе (Республика Татарстан) четырехлетняя девочка провалилась в люк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что под ребенком треснула крышка люка на улице Ленина. В результате падения и удара девочка оказалась в реанимации с ушибом головного мозга тяжелой степени, переломами теменной и височной костей. В настоящее время родители ребенка занимаются поиском денег на лечение. Колодец построили и подключили год назад.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее в Уфе ребенок провалился в снежный туннель во дворе дома и едва не задохнулся.