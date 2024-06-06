Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 6 июня 2024Мир

В США предложили Украине уступить России территории для завершения конфликта

The Hill: Украине нужно уступить России территории для окончания конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нужно уступить часть территории России, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил экс-конгрессмен от штата Южная Каролина Мик Малвейни, его слова приводит The Hill.

«Но ни один человек не предполагал, что Украина сможет полностью и навсегда вернуть территории. Для Киева сейчас стоит такой выбор: мир, но с территориальными уступками России, полное поражение Украины, вечно продолжающийся конфликт или эскалация. Из всего наименее худшим представляется первый», — рассказал политик.

Он также добавил, что в текущей ситуации полная победа России является вероятным исходом. Поэтому он предложил начать «реальные дискуссии» о прекращении конфликта сейчас, когда у Украины «более крепкие переговорные позиции».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желание некоторых стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между Москвой и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      В России задумали распространить маркировку на автомобили

      В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше