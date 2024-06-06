The Hill: Украине нужно уступить России территории для окончания конфликта

Украине нужно уступить часть территории России, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил экс-конгрессмен от штата Южная Каролина Мик Малвейни, его слова приводит The Hill.

«Но ни один человек не предполагал, что Украина сможет полностью и навсегда вернуть территории. Для Киева сейчас стоит такой выбор: мир, но с территориальными уступками России, полное поражение Украины, вечно продолжающийся конфликт или эскалация. Из всего наименее худшим представляется первый», — рассказал политик.

Он также добавил, что в текущей ситуации полная победа России является вероятным исходом. Поэтому он предложил начать «реальные дискуссии» о прекращении конфликта сейчас, когда у Украины «более крепкие переговорные позиции».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желание некоторых стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между Москвой и Киевом.