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04:47, 6 июня 2024Мир

В Турции допустили британское участие при атаке на передающую газ из РФ станцию

Аналитик Озер: за атакой на подающую газ в Турцию станцию мог стоять Лондон
СюжетРакетные удары по Украине:

Umit Bektas / Reuters

За попыткой атаки на станцию, передающую газ из Россию в Турцию, могли стоять британские инструкторы, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Он отметил, что на Украине в качестве военных инструкторов служат военнослужащие из зарубежных стран.

«Есть утверждения, что английский спецназ, в особенности руководил какими-то диверсионными акциями. Скорее всего, британские специалисты по диверсиям могут захотеть противопоставить украинцев турецкой администрации, организовав такую диверсионную акцию», — допустил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытке атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию. Он уточнил, что были подавлены два беспилотника.

По словам главы государства, Москва несколько раз фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам на дне Черного моря. Российской стороне приходится охранять газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» из-за угроз со стороны Киева.

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      Сергей Грехов
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