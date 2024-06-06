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13:51, 6 июня 2024Мир

Венгрия призвала Европу принять меры по урегулированию конфликта на Украине

Сийярто: Европа должна принять меры по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны должны принять необходимые меры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Мы призываем наших европейских коллег предпринять необходимые меры для установления мира как можно скорее», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент страны Европы используют «агрессивную риторику», которая ведет к риску эскалации конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет следовать воле западных стран и отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом дипломат указал, что на страну оказывается геополитическое и идеологическое давление.

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      Дарья Устьянцева
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