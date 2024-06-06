Венгрия призвала Европу принять меры по урегулированию конфликта на Украине

Сийярто: Европа должна принять меры по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны должны принять необходимые меры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Мы призываем наших европейских коллег предпринять необходимые меры для установления мира как можно скорее», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент страны Европы используют «агрессивную риторику», которая ведет к риску эскалации конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет следовать воле западных стран и отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом дипломат указал, что на страну оказывается геополитическое и идеологическое давление.

