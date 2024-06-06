Венгрия выступила против призыва в армию на уровне ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: призыв в армию на уровне ЕС нарушит суверенитет

Введение обязательного призыва в армию на уровне всего Европейского союза (ЕС) нарушило бы суверенитет входящих в него стран, в том числе Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет», — заявил глава МИД.

Сийярто отметил, что «ни у кого нет права вводить призыв в других странах, это точно».

29 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал идею о введении всеобщей воинской повинности в ЕС, назвав ее безумной и призвав решать международные споры путем диалога.