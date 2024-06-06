Филиппо: оппозиция Франции должна выступить против встречи Зеленского и Макрона

Французские оппозиционные политики должны выступить против встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном в пятницу, 7 июня. К этому призвал лидер партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Депутаты от оппозиции, достойные своего имени, должны бойкотировать это позорное зрелище! Оно обойдется нам в еще несколько миллиардов евро и приведет к эскалации в полномасштабную войну», — написал он.

Политик подчеркнул, что если оппозиционные партии не выступят против визита Зеленского, то они будут причастны к продолжению боевых действий и дальнейшему разрушению Франции как государства.

Ранее Филиппо назвал позором решение не приглашать Россию на 80-й юбилей высадки союзнических войск в Нормандии. По его словам, это огромный скандал, поскольку именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.