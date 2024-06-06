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18:45, 6 июня 2024Мир

Во Франции встревожились из-за ответа России на отправку инструкторов на Украину

Экс-генерал Паломеро: французские инструкторы станут целями для ударов России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В случае отправки французских инструкторов в зону боевых действий на Украине они станут целями для ударов России. Об этом заявил бывший глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

«Очевидно, что отправленных иностранных инструкторов постигнет та же участь, что и ВСУ, если по неудачному стечению обстоятельств они окажутся близко к цели, которую выбрали для удара российские военные», — отметил экс-генерал.

Он добавил, что подобный сценарий развития событий связан с наличием у России «стратегических целей на Украине».

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.

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      Дарья Устьянцева
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