Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 6 июня 2024Мир

Во Франции заявили о вмешательстве США в дела ЕС

Le Monde: США вмешиваются в дела Евросоюза, если их что-то не устраивает

Фото: Yves Herman / Reuters

США внимательно следят и вмешиваются в дела стран Европейского союза (ЕС), если Вашингтон что-то не устраивает. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde.

«Белый дом внимательно следит, что происходит в Брюсселе, и без колебаний вмешивается, когда ему что-то не нравится», — сообщает издание.

Изданию рассказали на условиях анонимности, как государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона предоставил ему список поправок, которые он хотел бы внести в европейский регламент по искусственному интеллекту. Еврокомиссар «был ошеломлен», подчеркнул источник.

Газета сообщила, что США активно выступали против инициативы европейских стран ввести пошлины на выбросы углекислого и угарного газа при производстве импортируемых в ЕС товаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Евросоюзе давят на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за того, что он учитывает интересы его страны и проявляет самостоятельность, которая не нравится членам блока.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      В России задумали распространить маркировку на автомобили

      В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше