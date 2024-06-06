Во Франции заявили о вмешательстве США в дела ЕС

Le Monde: США вмешиваются в дела Евросоюза, если их что-то не устраивает

США внимательно следят и вмешиваются в дела стран Европейского союза (ЕС), если Вашингтон что-то не устраивает. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde.

«Белый дом внимательно следит, что происходит в Брюсселе, и без колебаний вмешивается, когда ему что-то не нравится», — сообщает издание.

Изданию рассказали на условиях анонимности, как государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона предоставил ему список поправок, которые он хотел бы внести в европейский регламент по искусственному интеллекту. Еврокомиссар «был ошеломлен», подчеркнул источник.

Газета сообщила, что США активно выступали против инициативы европейских стран ввести пошлины на выбросы углекислого и угарного газа при производстве импортируемых в ЕС товаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Евросоюзе давят на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за того, что он учитывает интересы его страны и проявляет самостоятельность, которая не нравится членам блока.