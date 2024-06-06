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11:33, 6 июня 2024Забота о себе

Женщинам указали на требующие немедленного обращения к врачу виды боли

Фото: PxHere

Любая резкая боль у женщины является поводом к посещению врача, так как это может быть крайне опасно, рассказала гинеколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Екатерина Тимофеева. В комментарии для «Ленты.ру» она указала на симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью.

По словам Тимофеевой, в гинекологии есть такое понятие, как острый живот. Это может быть хирургическая патология, не связанная с гинекологией, но со схожими жалобами, например, аппендицит или кишечная непроходимость. Однако подобный симптом может сигнализировать о таких проблемах женского здоровья, как кисты яичников, их разрыв, перекрут ножки кисты. Все эти состояния угрожают жизни женщин, предупредила эксперт.

Также боль могут вызывать перекрут ножки миомы, нарушение питания миоматозного узла, эндометриоз, воспаление яичников и маточных труб, злокачественное новообразование

Екатерина Тимофеевагинеколог

Гинеколог рекомендовала особое внимание уделять боли во время беременности и в послеродовой период, так как она может быть признаком различных осложнений — от отслойки плаценты до разрыва матки, а в послеродовом периоде — об акушерском перитоните.

Также, по словам Тимофеевой, боли внизу живота могут быть связаны с хроническими заболеваниями, например, с болезнью почек.

При этом врач призвала обращать внимание на проявления боли: какая она, поднялась ли при этом температура, последовали ли кровянистые выделения из половых путей, была ли задержка менструации. Все вышеперечисленные состояния могут угрожать жизни и нести тяжелые последствия, отметила Тимофеева.

Кроме того, пациенткам с такими жалобами надо проходить комплексное обследование, включающее осмотр гинекологом, УЗИ органов малого таза, сдача анализов крови. Во многих случаях не избежать операции, но бояться этого не стоит, успокоила доктор. «Многие женщины годами мучаются с хронической тазовой болью и болью при половых контактах, контактными кровотечениями и другими проблемами и не обращаются к врачу. Часто в таких случаях мы, врачи, уже имеем меньше инструментов помощи, так как нередко пациентки встречаются с множеством осложнений», — заключила гинеколог.

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Ранее Екатерина Тимофеева предупредила, что менструальная боль может быть симптомом нескольких серьезных болезней. Тимофеева заявила, что сильные болевые ощущения во время менструации — это не норма.

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      Вера Владзиевская
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