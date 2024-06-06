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18:53, 6 июня 2024Силовые структуры

Выпавшую из окна российскую судью обманули мошенники на два миллиона рублей

Судья Ларина из Москвы, выпавшая из окна, была обманута мошенниками

Фото: rawpixel.com / Freepik

Судья Наталья Ларина, выпавшая 5 июня из окна своей квартиры на юго-востоке Москвы, была обманута телефонными мошенниками почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В мае с ней связались аферисты, попав под их влияние Ларина перевела им сбережения на сумму один миллион рублей и еще 951 тысячу рублей она взяла в кредит. После падения она не выжила.

Женщина более 15 лет проработала в Таганском суде Москвы, рассматривая уголовные дела. Она, в частности, вынесла приговор чиновнику Минтранса Владимиру Макарову за изнасилование дочери, отправив его в колонию на 13 лет. Кроме того, по ее решению был арестован в 2015 году художник-акционист Петр Павленский за вандализм. В 2019 году Ларина заключила под стражу «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова. В 2023 году она вышла на пенсию по выслуге лет.

Ранее 6 июня директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров сообщил, что по итогам первого квартала 2024 года телефонные мошенники смогли украсть у россиян в общей сложности четыре миллиарда рублей.

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      Любовь Ширижик
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