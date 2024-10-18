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13:43, 18 октября 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о выпавшей из окна российской судье скрылись от следствия

Фигуранты дела о выпавшей из окна судье Лариной из Москвы скрылись за границей
Начало событий в новости Выпавшую из окна российскую судью обманули мошенники на два миллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двое фигурантов по делу о выпавшей из окна бывшей судье Наталье Лариной из Москвы скрылись от следствия. До трагедии женщина была обманута телефонными мошенниками почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, вскоре после случившегося полицейские установили владельцев карт, на которые были сделаны денежные переводы. Ими оказались 26-летний Давид Антонов и 23-летний Максим Зубрицкий. Их задержали и допросили, но после отпустили, оставив в статусе свидетелей.

Сейчас мужчины скрылись от следствия за границей — Давид уехал в Белоруссию, а Максим улетел в Дубай. Они объявлены в розыск, следствие обратилось в суд с ходатайством об их заочном аресте.

Звонок от имени председателя Таганского районного суда поступил Наталье Лариной полгода назад. Звонивший убедил ее перевести все свои накопления на «безопасный счет» и взять дополнительно кредит. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя две недели женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 12-м этаже на юго-востоке столицы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка рассталась с квартирой после звонка «ФСБ».

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      Артем Соколов
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