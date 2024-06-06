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12:01, 6 июня 2024Наука и техника

В Windows 10 появятся новые функции

В Windows 10 добавят новые функции, несмотря на признание ОС устаревшей

Фото: Christin Hume / Unsplash

В устаревшую Windows 10 будут постепенно добавлять новые функции. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на обновление в блоге программы Windows Insider. Представители Microsoft заявили, что открывают новую бета-программу Windows и приглашают энтузиастов присоединиться к ней. Пользователям предложили оценить новые функции, которые затем появятся в Windows 10.

В компании не стали раскрывать, какие именно опции получит операционная система. Журналисты отметили, что в корпорации продолжат еще некоторое время обновлять ОС, несмотря на то что ее признали устаревшей. Поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2025 года, с этого момента она перестанет получать обновления и патчи безопасности.

Журналисты The Verge напомнили, что сперва Microsoft призвала пользователей отказаться от Windows 10, однако спустя время расширила поддержку системы. В компании рассказали, что таким образом пользователи получат «максимальную отдачу от своего ПК с Windows 10».

В начале мая представители игровой платформы Steam рассказали, что Windows 11 установлена на 45 процентах компьютеров геймеров. Доля Windows 10 сократилась до 51 процента.

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      Андрей Ставицкий
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