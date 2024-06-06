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09:35, 6 июня 2024Бывший СССР

Зеленский побеседовал с президентом Перу

Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом Перу Болуарте
Дина Болуарте

Дина Болуарте. Фото: Filipe Bispo / dpa / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые телефонные переговоры со своей перуанской коллегой Диной Болуарте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Болуарте «за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности», отметив, что в ООН Перу голосовала за ключевые резолюции и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

Украинский лидер также призвал перуанского президента принять участие в саммите по его «формуле мира» в Швейцарии и пригласил при удобном случае посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Катар для встречи с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которой он запланировал обсудить с ним ряд двусторонних вопросов безопасности и экономики.

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      Алевтина Запольская
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