Зеленский побеседовал с президентом Перу

Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом Перу Болуарте

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые телефонные переговоры со своей перуанской коллегой Диной Болуарте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Болуарте «за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности», отметив, что в ООН Перу голосовала за ключевые резолюции и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

Украинский лидер также призвал перуанского президента принять участие в саммите по его «формуле мира» в Швейцарии и пригласил при удобном случае посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Катар для встречи с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которой он запланировал обсудить с ним ряд двусторонних вопросов безопасности и экономики.