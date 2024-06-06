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11:03, 6 июня 2024Наука и техника

«Зубры» Балтфлота провели артиллерийские стрельбы

Десантные корабли на воздушной подушке проекта «Зубр» БФ провели стрельбы в море

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота (БФ) успешно провели артиллерийские стрельбы на морских полигонах Балтики. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Артиллерийские стрельбы проводились из пусковых установок системы "Огонь" калибра 140 миллиметров (морской аналог системы залпового огня "Град") по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, малоразмерным подвижным целям, обозначающим безэкипажные катера», — говорится в сообщении.

Также экипажи кораблей проекта 12322 «Зубр» выполнили стрельбы из автоматических артиллерийских установок АК-630 калибра 30 миллиметров по имитированной воздушной цели. В качестве мишеней использовали осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области. В пресс-службе подчеркнули, что все мишени успешно поразили.

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В ходе выполнения задач экипажи кораблей провели тренировку по погрузке личного состава и техники с берега в танковый трюм, а затем осуществили переброску и высадку десанта на необорудованное побережье.

В июле прошлого года в Китае заметили два новых судна на воздушной подушке, которые относят к проекту Type 728. Под этим обозначением Пекин эксплуатирует варианты советских «Зубров».

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      Даниил Иринин
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