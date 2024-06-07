74-летняя Вера Вонг вышла в свет в платье с декольте до живота

74-летняя дизайнер Вера Вонг вышла в свет в желтом платье с декольте до живота

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует издание People.

74-летняя модельер посетила парфюмерную премию Fragrance Foundation в Нью-Йорке в желтом платье длины макси с декольте до живота. Нижняя часть наряда была декорирована перьями. При этом звезда надела черный топ-бандо, а также наручные часы.

Свой образ знаменитость дополнила укладкой с распущенными волосами и макияжем в нейтральных тонах.

В марте 74-летняя Вера Вонг напугала фанатов чрезмерной худобой на новом видео. Звезда предстала в объемной кожаной куртке и юбке длины мини. Кроме того, на ней были колготки и сапоги на массивной подошве и каблуке.