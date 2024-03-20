74-летняя Вера Вонг напугала фанатов чрезмерной худобой на новом видео

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась новым видео и напугала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 74-летняя модельер предстала в объемной кожаной куртке и юбке длины мини. Кроме того, на ней были колготки и сапоги на массивной подошве и каблуке.

Поклонников смутила чрезмерная худоба знаменитости, о чем они написали в комментариях под постом. «Как она вообще может стоять на земле с такими ногами?», «Страшно худая», «Боже, она такая худая. Не очень здорово это смотрится», «Танцующий скелет», «Пожалуйста, начните наконец-то есть», — высказывались они.

В октябре 2023 года Вера Вонг раскрыла секреты своей моложавой внешности. Дизайнер призналась, что регулярно ест фастфуд, в том числе из ресторана быстрого питания McDonald’s. Кроме того, она рассказала, что любит пончики из Dunkin’ Donuts.