Акулу стошнило ехидной на глазах у ученых

В Австралии акулу стошнило целой ехидной на глазах океанолога Николаса Любица

Тигровую акулу стошнило ехидной на глазах ученых между островами штата Квинсленд, Австралия. Об этом пишет The Guardian.

Группа исследователей из Университета Джеймса Кука изучала морских существ вдоль побережья северного Квинсленда в мае 2022 года. Они устанавливали на животных датчики слежения, когда наткнулись на тигровую акулу. Ученые собирались прикрепить к трехметровой рыбе трекер, как она вдруг извергнула ехидну. Животное было цело и, как считают ученые, попало в желудок хищника не больше двух часов назад.

Один из океанологов Николас Любиц предположил, что зверек переплывал с одного острова на другой, когда его проглотила акула. Тигровые акулы питаются практически всем. Тем не менее раньше ученые не сталкивались со случаями, когда тигровые акулы ели ехидн, поэтому увиденное их шокировало.

Сотрудник организации Biopixel Ocean’s Foundation, занимающейся морскими исследованиями, отметил, что в этом нет ничего удивительно. Он подчеркнул, что тигровые акулы являются «оппортунистическими хищниками». Так называют животных, которые не ограничивают себя в рационе и адаптируют тип питания под различные условия. Они могут попробовать съесть что угодно, если поймут, что смогут этим насытиться.

По мнению Любица, акула с большей вероятностью смогла бы переварить ехидну, несмотря на ее колючки. Он предположил, что рыбу стошнило от стресса: она начала паниковать, когда ученые пытались поймать ее, чтобы установить специальный трекер.

Акула никак не пострадала от колючего лакомства. Группа Любица оснастила ее датчиком и выпустила обратно.

Ранее сообщалось, что в США акула-людоед набросилась на группу пловцов и покусала одного из них. По словам медиков, мужчина получил «серьезные, но неопасные для жизни» травмы руки и туловища.

