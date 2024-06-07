Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 7 июня 2024Бывший СССР

Армения назвала срок подписания мирного договора с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку в следующем месяце

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Ереван готов подписать с Баку мирный договор в течение следующего месяца. Об этом сообщили в МИД Армении, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном достаточно созрел для подписания, и армянская сторона выражает готовность к конструктивной и интенсивной работе по его завершению и подписанию в течение следующего месяца», — уточнили в Ереване.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении отметили, что мирный договор между республиками предусматривает отсутствие территориальных претензий государств друг к другу.

4 июня стало известно, что власти Армении ответили Азербайджану на последние предложения по проекту мирного договора. Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, Ереван отправил Баку обновленную, девятую редакцию документа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше