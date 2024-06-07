Армения назвала срок подписания мирного договора с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку в следующем месяце

Ереван готов подписать с Баку мирный договор в течение следующего месяца. Об этом сообщили в МИД Армении, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном достаточно созрел для подписания, и армянская сторона выражает готовность к конструктивной и интенсивной работе по его завершению и подписанию в течение следующего месяца», — уточнили в Ереване.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении отметили, что мирный договор между республиками предусматривает отсутствие территориальных претензий государств друг к другу.

4 июня стало известно, что власти Армении ответили Азербайджану на последние предложения по проекту мирного договора. Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, Ереван отправил Баку обновленную, девятую редакцию документа.