В Ереване ответили на последние предложения Баку по проекту мирного договора

В Армении ответили на последние предложения Баку по проекту мирного договора

Власти Армении отправили Азербайджану новую редакцию проекта мирного договора в ответ на последние предложения Баку по данному вопросу. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, пишет агентство «Арменпресс».

«Армения отреагировала на последние предложения Азербайджана относительно проекта мирного договора, отправив обновленную, девятую редакцию», — отметила Бадалян.

Ереван и Баку ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно мирный процесс между Баку и Ереваном.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече министров обороны стран ОДКБ заявил, что Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги, предлагая подписать мирный договор исключительно на западных площадках.