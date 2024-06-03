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16:13, 3 июня 2024Бывший СССР

В Азербайджане обсудили с Госдепом переговоры с Арменией

Глава МИД Азербайджана обсудил с советником Госдепа переговоры с Арменией
СюжетМинобороны:
Джейхун Байрамов. Архивное фото

Джейхун Байрамов. Архивное фото. Фото: Aziz Karimov / Reuters

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно мирный процесс между Баку и Ереваном. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба министерства.

«Другая сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах между Азербайджаном и Арменией в направлении нормализации и мирного процесса, а также о последних достижениях по мирной повестке дня», — сообщает МИД республики.

В ходе встречи глава дипведомства подчеркнул, что передача Арменией четырех сел Азербайджану «еще раз подтвердила полезность двустороннего процесса переговоров с точки зрения реального вклада в построение регионального мира и доверия». Он отметил, что переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшие 10-11 мая в Алма-Ате, также свидетельствуют об эффективности двустороннего мирного процесса.

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В свою очередь, Боно отметил, что происходящие в регионе процессы вселяют надежду на будущее миротворческой деятельности, а также выразил готовность Вашингтона поддержать и внести свой вклад в переговорный процесс.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече министров обороны стран ОДКБ заявил, что Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги, предлагая подписать мирный договор исключительно на западных площадках. По его словам, НАТО стремится укрепить свои позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию.

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      Александр Курбатов
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