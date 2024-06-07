Байден и Зеленский продолжат переговоры в Италии

Белый дом: Байден продолжит переговоры с Зеленским на саммите G7 в Италии

Президент США Джо Байден продолжит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет с 13 по 15 июня в Италии. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Лидеры обязались вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить переговоры», — говорится в тексте заявления.

7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

По итогам встречи американский президент Джо Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов.