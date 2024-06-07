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02:57, 7 июня 2024Мир

Байден оговорился и рассказал о вторжении Израиля в Россию

Байден оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

Фото: Daniel Cole / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC и рассказал, что Израиль не планировал вторгаться на территорию России.

«Я думаю, он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхуприм. «Ленты.ру») меня слушает: они этого не сделали, они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно», — заверил американский лидер.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы. До этого американский лидер оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять.

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      Маргарита Пименова
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