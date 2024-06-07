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19:41, 7 июня 2024Россия

Беспилотник самолетного типа сбит при попытке атаковать Россию

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен около 18:50 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны при попытке атаковать объект на территории России, уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, уничтоженный БПЛА относился к классу беспилотников самолетного типа. Такие дроны способны, в зависимости от размеров и конструктивных особенностей, нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. ВСУ неоднократно использовали подобные аппараты для нанесения ударов по российским регионам.

Незадолго до сообщения Минобороны власти Белгородской области сообщили о массированной атаке со стороны Украины. Беспилотниками были атакованы сразу три населенных пункта, в одном из которых было повреждено здание храма. Еще одно село подверглось артобстрелу.

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      Алан Босиков
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