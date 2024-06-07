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19:14, 7 июня 2024Россия

ВСУ осуществили массированную атаку по российскому региону

ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Belgorod Region Governor / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. О массированной атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Байцуры в результате сброса боеприпаса дронов ВСУ поврежден фасад жилого дома, а в Новопетровке — кровля социального объекта. Еще три летательных аппарата упали в селе Грузском, повреждения получило здание храма, жилой дом, а также припаркованный около него автомобиль.

Помимо этого, украинские войска обстреляли поселок Совхозный — там в одном из домов были выбиты стекла, а также поврежден забор.

На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, используя при этом различные виды вооружения. Так, ранее 7 июня беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились три мирных жителя. Два человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще одну женщину спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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