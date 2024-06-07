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11:20, 7 июня 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с жителями российского региона

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с жителями Белгородской области, есть пострадавшие
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на выезде из села Новопетровка Белгородской области. О последствиях атаки рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки пострадали три мирных жителя, которые находились в машине. Одну женщину спасти не удалось. Еще одна женщина и мужчина получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области как дронами, так и артиллерией. Так, 6 июня в ходе обстрела поселка Прилесье была ранена девушка. В тот же день украинские беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов региона.

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      Алан Босиков
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