Украинский беспилотник атаковал автомобиль с жителями российского региона

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с жителями Белгородской области, есть пострадавшие

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на выезде из села Новопетровка Белгородской области. О последствиях атаки рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки пострадали три мирных жителя, которые находились в машине. Одну женщину спасти не удалось. Еще одна женщина и мужчина получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области как дронами, так и артиллерией. Так, 6 июня в ходе обстрела поселка Прилесье была ранена девушка. В тот же день украинские беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов региона.