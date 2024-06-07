В Госдуме захотели проголосовать за дополнительный выходной для россиян

Депутат Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержала высказанную в Минтруда инициативу и заявила, что проголосовала бы за дополнительный выходной для россиян.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ведомство будет рассматривать вариант сделать 31 декабря официальным выходным днем при формировании производственного календаря на 2025 года. Котяков объяснил такое решение «запросом от общества».

«31 декабря — это полурабочий день. Даже если он приходится вдруг на рабочий день, и работающие граждане выходят на работу, то мы понимаем, что это полдня, а не целый день. Работодатели, как правило, предоставляют отдых в этот день. Год от года мы стараемся скорректировать график новогодних каникул так, чтобы у семей была возможность хотя бы с 31 декабря по 8 января провести время вместе», — считает Бессараб.

Я поддержу такое решение и буду голосовать за него, поскольку уже абсолютное большинство россиян за то, чтобы 31 декабря стало выходным и праздничным днем Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

О том, что 31 декабря следует сделать праздничным днем, Котяков также говорил несколько месяцев назад. По его словам, люди становятся счастливее, когда праздников больше.

Помимо общества идею сделать 31 декабря продвигают и депутаты Госдумы. Как указывает ТАСС, в парламенте уже ведется соответствующая работа. Среди вариантов — отказ от статуса праздничного дня для 8 января, вместо него выходной день можно было бы перенести на последний день года.

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник.