Большинство украинцев оказались недовольны работой правящей партии

КМИС: 7 процентов украинцев положительно оценили работу партии «Слуга народа»

Только 7 процентов украинцев положительно оценивают работу правящей партии страны «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 23 процента опрошенных заявили, что оценивают деятельность партии «скорее плохо», 32 процента — «очень плохо». Лишь 2 процента участников опроса оценили работу политсилы «очень хорошо» и 5 процентов «скорее хорошо».

Еще 31 процент участников выразили безразличие и не оценили «Слуг народа» ни хорошо, ни плохо.

В опросе, который проводился по телефону, приняли участие 1002 респондента.

Ранее стало известно, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому резко снизился с 90 процентов в 2022 году до 59 процентов в мае 2024 года.