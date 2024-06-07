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13:58, 7 июня 2024Бывший СССР

Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

КМИС: доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось в период военного положения

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Доверие украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения — с 90 процентов в 2022 году до 59 процентов в мае 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Кроме того, 55 процентов респондентов плохо или очень плохо оценивают деятельность пропрезидентской партии «Слуга народа». Ее поддерживают всего семь процентов граждан Украины.

Опрос проводился с 16 по 22 мая путем телефонных интервью, всего в нем участвовало 1002 респондента.

Ранее на Украине создали петицию с требованием вручить повестку президенту. Владимир Зеленский, по мнению некоторых жителей страны, потерял свою легитимность и должен отправиться на фронт.

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      Илья Таксюр
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