Nature Communications: обнаружен механизм устойчивости рака к лечению

Ученые Оксфордского университета обнаружили механизм, позволяющий раковым стволовым клеткам развивать устойчивость к лечению. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты изучили сложное взаимодействие клеточно-автономными (внутриклеточные сигналы) и неклеточно-автономными (внешние сигналы) путями, которые определяют характеристики стволовых раковых клеток при опухоли поджелудочной железы.

Оказалось, что во внеклеточном пространстве, окружающем стволовые клетки рака, присутствует сложная молекулярная ось, включающая белки ретинобластомы (pRb) и факторы транскрипции E2F, которые контролируют выработку сигнальных молекул и способствуют развитию резистентности к химиотерапевтическим препаратам. Ранее считалось, что pRb и E2F, являющиеся хорошо известными клеточными регуляторами, обладают только клеточно-автономным действием.

Факторы транскрипции E2F1 и E2F4 индуцируют экспрессию лигандов WNT, таких как WNT7A, WNT7B, WNT10A и WNT4, в то время как белки pRb и RBL2 снижают их экспрессию. Этот хрупкий баланс нарушается в раковых клетках, которые несут в себе мутации гена KRAS.

Результаты исследования могут помочь разработке более эффективных методов лечения рака, поскольку воздействие потенциальными препаратами на выявленные сигнальные пути могут лишить раковые клетки устойчивости к химиотерапии и даже предотвратить образование метастазов.