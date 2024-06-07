Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:27, 7 июня 2024Наука и техника

Обнаружен механизм устойчивости рака к лечению

Nature Communications: обнаружен механизм устойчивости рака к лечению

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ученые Оксфордского университета обнаружили механизм, позволяющий раковым стволовым клеткам развивать устойчивость к лечению. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты изучили сложное взаимодействие клеточно-автономными (внутриклеточные сигналы) и неклеточно-автономными (внешние сигналы) путями, которые определяют характеристики стволовых раковых клеток при опухоли поджелудочной железы.

Оказалось, что во внеклеточном пространстве, окружающем стволовые клетки рака, присутствует сложная молекулярная ось, включающая белки ретинобластомы (pRb) и факторы транскрипции E2F, которые контролируют выработку сигнальных молекул и способствуют развитию резистентности к химиотерапевтическим препаратам. Ранее считалось, что pRb и E2F, являющиеся хорошо известными клеточными регуляторами, обладают только клеточно-автономным действием.

Факторы транскрипции E2F1 и E2F4 индуцируют экспрессию лигандов WNT, таких как WNT7A, WNT7B, WNT10A и WNT4, в то время как белки pRb и RBL2 снижают их экспрессию. Этот хрупкий баланс нарушается в раковых клетках, которые несут в себе мутации гена KRAS.

Результаты исследования могут помочь разработке более эффективных методов лечения рака, поскольку воздействие потенциальными препаратами на выявленные сигнальные пути могут лишить раковые клетки устойчивости к химиотерапии и даже предотвратить образование метастазов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москва не может получить его два года

      Валя Карнавал показала фанатам фото без штанов

      Обнаружен механизм устойчивости рака к лечению

      Врач назвала признаки гормонального сбоя

      Дачников призвали использовать на участке машинное масло

      Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть. Что это за игра и как она захватила мир?

      В США на продажу выставили дом возрастом старше самой страны

      Путин получит от оленеводов Ямала «двойной подарок»

      Лавров провел переговоры с главой МИД Израиля

      Пассажирка самолета тайком покурила в туалете и сорвала вылет рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше