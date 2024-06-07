Дачников призвали использовать на участке машинное масло

Избавиться от муравьев на даче можно с помощью машинного масла

Мириться с наличием на участке муравьев не стоит — вслед за ними в саду может поселиться более опасный вредитель — тля. Как избавиться от муравьев, дачникам рассказали «Челнинские известия».

В борьбе с этими насекомыми эффективно отработанное машинное масло. Жидкость необходимо залить в разворошенный муравейник, после чего не помешает дополнительно оросить его кипятком. Метод действует мгновенно, земля при этом не теряет плодородия — там спокойно прорастает трава, через год на месте обработки можно делать посадки. В дальнейшем с участка стоит убирать камни и доски — рядом с ними любят селиться муравьи, напоминают опытные дачники. В целях профилактики на огороде рекомендуется высаживать душистые растения — полынь, петрушку и чеснок.

Ранее садоводам рассказали, как отпугнуть муравьев от газона. Эксперты советуют создать для муравьев естественные препятствия из лимонного сока, уксуса, отвара чистотела или перцового раствора.