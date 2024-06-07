Экс-депутат Рады зарабатывала до 100 тысяч долларов в месяц на уклонистах

Экс-депутат Рады Сысоенко зарабатывала до $100 тысяч в месяц на уклонистах

Бывший депутат Верховной Рады Украины зарабатывала до 100 тысяч долларов в месяц на схеме для уклонистов. Об этом сообщает Hromadske.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали группу из шести человек по изготовлению фиктивных справок об инвалидности. В ведомстве сообщили, что организатор ранее была заместителем главы комитета Рады по вопросам здравоохранения.

«Детали дела указывают на то, что речь может идти об Ирине Сысоенко — экс-депутате 8-го созыва Верховной Рады», — подчеркнули журналисты. Сысоенко в настоящий момент работает в Институте медицины труда НАМН Украины.

Ранее власти Болгарии экстрадировали на Украину организатора схемы по вывозу уклонистов за границу. По версии следствия, подозреваемый возглавлял группу из семи человек.