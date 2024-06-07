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09:06, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Одна деталь во внешности телеведущей напугала пользователей сети

Кадр: Daily Mail

Пользователей сети напугала одна деталь во внешности ведущей и корреспондентки австралийского телеканала Channel Nine Мии Гловер. В комментариях, опубликованных в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), они выразили беспокойство по поводу состояния журналистки.

Поводом для обсуждения здоровья ведущей стал ее репортаж о ките, замеченном рядом с пляжем Золотого побережья Австралии. В ролике можно увидеть, что левый глаз Гловер почти закрыт, а щека под ним покраснела.

«У Мии все в порядке с левым глазом? Он странно опущен», — написала одна из пользовательниц. «Да, у нее что-то не так с левым глазом. И щека стала красной и опухла. Это может быть что угодно, от укуса до болезни или травмы. Надеюсь, что с ней все порядке», — высказалась другая участница обсуждения.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Марьям Мошири встревожила зрителей: при чтении новостей в прямом эфире журналистка начала сильно кашлять.

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      Олег Давыдов
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