Глава региона России рассказал о сооружениях на границе с Украиной

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО в регионе совершенствуются на фоне атак

На фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) в регионе постоянно совершенствуются, также построены оборонительные сооружения. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».

«По всей границе [Брянской области с Украиной] построены сооружения — оборонительные сооружения именно по нулю границы, где находятся наши пограничники, Министерство обороны, и плюс вторая линия построена на глубине 5-15 километров», — добавил глава региона.

По его словам, силы ПВО в регионе каждый месяц становятся все мощнее и сейчас сбивают подавляющую часть беспилотников за пределами населенных пунктов. Власти, как напомнил Богомаз, возмещают из бюджета все затраты жителям, чье имущество пострадало из-за атак.

С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.