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07:18, 7 июня 2024Россия

Глава Севастополя ответил на заявления об уходе Черноморского флота из города

Развожаев: Черноморский флот не ушел из Севастополя, он громит беспилотники ВСУ

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Черноморский флот (ЧФ) не ушел из Севастополя, он продолжает бороться с угрожающими городу безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, отвечая на заявления Киева об уходе флота из города, заявил на ПМЭФ глава Севастополя Михаил Развожаев. Его слова приводит РИА Новости.

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте – потому что это подвергать себя дополнительной опасности», — отметил руководитель Севастополя.

Он рассказал, что морская авиация ЧФ уничтожает безэкипажные корабли противника, которые пытаются подойти к Севастополю. Флот и другие подразделения ЧФ, по мнению Развожаева, эффективно выполняют задачи по обороне.

Осенью 2023 года ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Тогда силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить пять ракет, в здании флота начался пожар. Один человек числится пропавшим без вести, ударная волна выбила стекла в десятке жилых домов. Попытка атаки на штаб также была предпринята летом 2022 года — тогда объект пытался атаковать беспилотник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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