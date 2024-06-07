Греф рассказал о «черных лебедях» для российской экономики

Глава Сбера Греф: российская экономика может столкнуться с «черными лебедями»

Российская экономика в перспективе может столкнуться с двумя «черными лебедями», предупредил на ПМЭФ-2024 глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Я думаю, что два "‎черных лебедя"‎ у нас сегодня точно на столе лежат», — сказал Греф. Первым, по его словам, является глобальный риск пандемии. Большинство экспертов оценивают его как достаточно высокий, добавил он.

Второй потенциальный риск является геополитическим, рассказал глава Сбера. Геополитические трения могут закончиться не лучшим образом и вылиться, например, в военные действия, дал понять он.

К таким выводам в кредитной организации пришли по итогам опроса аналитиков и представителей бизнеса. Именно эти риски собеседники Сбера определили как наиболее высокие.

Под «черным лебедем» обычно подразумевают труднопрогнозируемое и редкое событие, которое может иметь дальнейшие последствия. Это определение придумал американский ученый, трейдер и экономист Нассим Талеб.

Ранее Греф заявил о том, что Россия находится на пределе экономического роста. Местным компаниям необходимо увеличивать производительность труда и сокращать издержки, заключил он.